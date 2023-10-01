آموزشگاه ۶ کلاسه روستای «نوغاب» درمیان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح یکشنبه با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، شش کلاسه «حاج محمد حسن خان عطایی» روستای نوغاب در شهرستان درمیان به بهره برداری رسید.

سید علیرضا موسوی نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: استکبار از وحدت مسلمانان می‌هراسد که این امر روز به روز تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۱۰ نفر از همکاران فرهنگی در روستای نوغاب مشغول خدمت هستند، افزود: ساخت مدرسه تفکیکی دبستان در دستور کار قرار می‌گیرد.

گفتنی است این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و زیربنای آموزشی ۷۴۶ متر مربع به بهره برداری رسید.