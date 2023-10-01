توانمندسازی مهارتی بیش از ۳۰ هزار نفر البرزی

بهزاد غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان با مشارکت ۷ مرکز آموزش دولتی و بیش از ۴۵۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در ۴ خوشه صنعت، فرهنگ و هنر، خدمات و کشاورزی با هدف توانمندسازی مهارتی اقشار مختلف استان صورت می‌گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز اظهار داشت: آموزش‌های مهارتی علاوه بر تربیت نیروی متخصص و کارآمد، می‌تواند نقش بسزایی در تأمین منابع انسانی کارآمد بازار کار و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح جامعه ایفا کند.

غفاری خاطرنشان کرد: اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز طیف وسیعی از مخاطبان را تحت آموزش‌های مهارتی قرار می‌دهد که از آن جمله می‌توان به آسیب دیدگان اجتماعی، افراد دارای معلولیت، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار، زندانیان، سربازان وظیفه، معتادان بهبود یافته، مشمولان بیمه بیکاری، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی و ساکنان مناطق روستایی اشاره کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همه کارشناسان، مربیان و متخصصان امر مهارت آموزی و همچنین اصحاب رسانه استان در تبیین نقش و جایگاه آموزش‌های مهارتی در جامعه، برای همگان آرزوی موفقیت نمود.