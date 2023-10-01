صنایع ملزم به حمایت از مراکز تحقیقاتی شوند

محمد حسین نصر اصفهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین چیزی که باید از حضرت محمد (ص) فراگرفت، اخلاق مداری و سلامت زندگی است و در واقع حضرت محمد (ص) با اخلاق مداری یک محبت را در دل هر مسلمانی ایجاد کرده است که در این راستا جایزه مصطفی (ص) یک کانال قلبی بین مسلمانان دنیا باشد تا با حمایت بیشتر در کشورهای اسلامی موفق‌تر عمل کنند.

وی افزود: همه دانشمند مدعو در جایزه مصطفی مسلمانان هستند و علاقه و حب کمک به یکدیگر به واسطه حضرت محمد (ص) بیشتر می‌شود.

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان گفت: باید رویکرد توزیع و تمرکز منابع در تهران تغییر کند و امیدواریم برگزاری پنجمین دوره جایزه مصطفی (ص) باعث ثمرات بسیاری برای استان باشد.

وی ادامه داد: در دانشگاه‌های کشور هند و پاکستان به گفته دانشمندان آنها، تئوری محور تدریس می‌شود درحالی که دانشجوها در پژوشکده رویان عملیاتی کار می‌کنند و یکی از اتفاقاتی که رخ داده در این پژوهشکده این است که دانشجویان در کنار تحصیل می‌تواند در آزمایشگاه و بر اساس پروژه کار کنند و نتیجه گرایی بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: متأسفانه دانشجویان زمانیکه فضایی برای کار کردن نداشته باشند به دنبال مهاجرت هستند و بهترین‌های ما مهاجرت می‌روند و در اینجا محدودیت ظرفیت وجود دارد.

نصر با تاکید بر اینکه حمایت صنعت از مراکز تحقیقاتی بسیار اهمیت دارد، گفت: باید صنعت را اجبار کنند که مقداری از بودجه را در مراکز تحقیقاتی هزینه کنند تا علم به ثروت تبدیل شود.

وی گفت: البته شرکت‌های داروسازی حمایت کردند اما در واقع برای تولیدات دارویی و یا هرچیزی که مرتبط با سلامت انسان باشد قوانین بسیاری سختی وجود دارد و به درستی هم وجود دارد، درحالیکه باید شرایط را فراهم کنند که تولیدات داخل کشور افزایش پیدا کند.

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان خاطر نشان کرد: در هند و پاکستان داروهای گیاهی بسیار مرسوم است و در کشور ما هم هست و این کشورها به دنبال این هستند که با نانو تکنولوژی جذب گیاهان دارویی را در بدن انسان دوچندان کنند.