مطالعات اجرای فاضلاب در روستاهای حاشیه سدکرج در حال پایان است

حمیدرضا نامداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور سالم سازی محیط زیست و برخورداری مردم ساکن در روستاهای اطراف سد کرج از مزایای شبکه فاضلاب، مطالعات اجرای این شبکه در هشت روستای کندر، پورکان، سرودار، حسنکدر، ولایت رود، خوزنکلا، وینه، آدران از اوایل سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

وی تعداد روستاهای حوزه سد و رودخانه کرج را با احتساب شهر آسارادر مجموع ۵۷ روستا ذکر کرد و گفت: علاوه بر هشت روستای مذکور، ۱۲ روستای دیگر در مرحله پیشنهاد برای دریافت اعتبارات دولتی است که شامل: شهر آسارا (پل خواب، ری زمین، سیرا)،کلوان، شهرستانک، نساء، ملک فالیز، تکیه سپهسالار، مورود، ارنگه، سیجان، همه جا، لیلستان و ابهرک است.

مدیرعامل آبفای البرز اعتبار مورد نیاز برای انجام مطالعات و اجرای این طرح‌ها را ۴۵۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: با اتمام این مطالعات به اهدافی چون: اولویت بندی اجرای شبکه فاضلاب در روستاها، شناسایی روستاهای اولویت دار در مرحله ۱ و ۲، بازنگری مطالعات فاز ۲ در روستاهای وینه، خوزنکلا و حسنکدر و مطالعات روستاهای نساء و سیرا دست خواهیم یافت.