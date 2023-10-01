صادرات استان گلستان رشد ۳۷ درصدی را تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شهریاری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان گفت: ۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیون دلار از گمرکات استان گلستان صادر شده که به لحاظ وزنی ۵۲ درصد و ارزشی ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: پلی استایلن، تخم مرغ و لبنیات از مهمترین کالاهای صادراتی استان گلستان بشمار می‌رود.

شهریاری اظهار داشت: ترکمنستان با ۳۲ درصد، عراق با ۲۱ درصد و قزاقستان با ۱۶ درصد جزو مهمترین مقاصد صادراتی استان گلستان بوده و همچنین طبق آمار به ۲۳ کشور صادرات داشته‌ایم که نشان دهنده افزایش مقاصد صادراتی است.

مدیر کل گمرکات استان گلستان به آمار واردات اشاره کرد و افزود: ۳۸ هزار تن کالا با ارزش ۸ میلیون وارداتی داشته‌ایم که مواد اولیه بخش اعظمی از واردات را به خود اختصاص داده است.

شهریاری یاد آور شد: ۱۷۹ میلیون دلار ترانزیت خارجی داشته‌ایم که رشد ۱۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.