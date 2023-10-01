لزوم توجه به جهاد فرزند آوری/ کاهش جمعیت باید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر. جمشید ارسلان جو پیش از ظهر یکشنبه در آئین واگذاری زمین به ۵۴۰ خانوار «ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» افزود: روند کاهش جمعیت در کشور باید متوقف شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد جمعیت به ۶ دهم درصد رسیده است، اظهار کرد: طبق پیش بینی‌ها و روند فعلی، میزان نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۱۵ به ۴ دهم درصد و در سال ۱۴۲۰ با نرخی منفی مواجه خواهد شد.

ارسلان جو تصریح کرد: بر همین اساس، در صورت عدم توجه اساسی به جوانی جمعیت، در سال ۱۴۲۰ مرگ و میر از زاد و ولد پیشی خواهد گرفت.

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه فتح بخشی از جهاد را جهاد فرزند آوری دانست و اظهار کرد: باید طرح جوانی جمعیت به شکل مطلوبی در سراسر کشور اجرایی شود.

ارسلان با بیان اینکه ۱۳ استان برخوردار استان نرخ رشد جمعیت کمتری به نسبت سایر استان‌ها دارند، عنوان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که معیشت عامل اصلی عدم سوق به سمت فرزند آوری نیست و گره‌های ذهنی در کاهش فرزند آوری نقش دارند.

ارسلان جو گفت: برنامه‌های مطلوبی برای بهبود افزایش جمعیت در کشور هدفگذاری شده که باید بر این اساس اقدام و حمایت‌ها نیز عملیاتی شود.