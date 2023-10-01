آیین تجلیل از خادمان اربعین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خادمان جمعیت هلال احمر در اربعین حسینی صبح یکشنبه در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم و با گرامی‌داشت آغاز هفته دفاع مقدس گفت: اینجا گردهمایی داوطلبان جمعیت هلال احمر در مسیر اربعین و یادواره فعالان داوطلب هلال احمر در جبهه‌های جنگ و ۴۶۱ شهید هلال احمر در دفاع مقدس است.

وی افزود: آنچه که فرزندان هلال احمر در جبهه‌های جنگ نشان دادند بخشی از مجاهدت‌های ملت ایران بود که در جنگ، حماسه‌های خود را نشان دادند. دشمن تصور می‌کرد در ظرف چند روز ایران را اشغال می‌کند اما ایرانیان در سایه ایمان خود در برابر صدام و صدامیان ایستادند و دماغ متکبرشان را به خاک ساییدند.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر ادامه داد: نه تنها شما کمک کننده زائران بودید که خودتان هم زائر امام حسین (ع) بودید که در حدیثی از امام صادق داریم که هر کس به نیت زیارت امام حسین (ع) از خانه خود خارج شود به ازای هر قدم یک حسنه برای او نوشته می‌شود و یک گناه از او برطرف می‌شود تا زمانی که به کربلا می‌رسد از رستگاران خواهد بود.

وی با بیان اینکه شما هم زائر و هم خادم الحسین بودید، گفت: شما در جمعیت هلال احمر، جمعیت سلامت، جمعیت صلح و صمیمیت بودید و همگان شاهد بودند داوطلبان هلال احمر چگونه در مسیر زیارت و پیاده روی اربعین به زائران اباعبدالله خالصانه خدمت می‌کنند

یعقوب سلیمانی دبیر کل جمعیت هلال احمر هم در این مراسم با بیان اینکه باید از همه اعضا و داوطلبان جمعیت هلال تقدیر کنیم؛ گفت: مردمی بودن و جهادی بودن از ویژگی داوطلبان هلال احمر است. باید از همه داوطلبان, گروه‌های جهادی و اعضای مرکز پزشکی حج و سایر زحمت کشان با تمامی امکانات قدردانی کرد.

وی خاطر نشان کرد: ما وسیله هستیم. اینکه در موضوعات و مناسبت‌های مهم با اخلاق امدادگری بتوانیم قدمی برای جامعه اسلامی خود تخت فرامین مقام معظم رهبری برداریم برایمان افتخار است.

سلیمانی با تاکید بر اینکه وحدت یکی از اصول هفتگانه جمعیت هلال احمر است؛ نیروهای داوطلب هلال احمر در عین وحدت و همبستگی تحت فرمایش رهبر انقلاب در خدمت مردم کشورمان در مراسم‌هایی همچون اربعین هستند.