نمایندگی متخلف سایپا در رفسنجان ۴۰ میلیارد تومان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رمضانی زاده در همایش رؤسا و دادستانهای سراسر استان در خصوص یک پرونده کثیرالشاکی در شهرستان رفسنجان اظهار داشت: در حال حاضر مسئول متخلف نمایندگی خودروسازی سایپا در رفسنجان از سوی دادگاه به استرداد وجوه بیش از ۴۰ میلیارد تومان در حق مشتریان محکوم شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه مدیر این نمایندگی تاکنون نیز اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی به مشتریان نداشته است در زندان بسر میبرد و از ارفاقات قانونی برخوردار نخواهد شد.
وی ادامه داد: این پرونده قریب به ۵۰۰ نفر شاکی دارد و متأسفانه کوتاهی شرکت خودرو سازی سایپا در نظارت بر نمایندگیهای سطح شهرستان خود باعث بروز تخلفات گسترده در این نمایندگی شده است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی پیگیر پرونده مربوطه و احقاق حقوق از دست رفته مردم است.
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