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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

رئیس دادگستری رفسنجان:

نمایندگی متخلف سایپا در رفسنجان ۴۰ میلیارد تومان محکوم شد

نمایندگی متخلف سایپا در رفسنجان ۴۰ میلیارد تومان محکوم شد

کرمان- رئیس دادگستری رفسنجان گفت: مسئول متخلف نمایندگی خودروسازی سایپا در رفسنجان از سوی دادگاه به استرداد وجوه بیش از ۴۰میلیارد تومان در حق مشتریان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رمضانی زاده در همایش رؤسا و دادستان‌های سراسر استان در خصوص یک پرونده کثیرالشاکی در شهرستان رفسنجان اظهار داشت: در حال حاضر مسئول متخلف نمایندگی خودروسازی سایپا در رفسنجان از سوی دادگاه به استرداد وجوه بیش از ۴۰ میلیارد تومان در حق مشتریان محکوم شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه مدیر این نمایندگی تاکنون نیز اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی به مشتریان نداشته است در زندان بسر می‌برد و از ارفاقات قانونی برخوردار نخواهد شد.

وی ادامه داد: این پرونده قریب به ۵۰۰ نفر شاکی دارد و متأسفانه کوتاهی شرکت خودرو سازی سایپا در نظارت بر نمایندگی‌های سطح شهرستان خود باعث بروز تخلفات گسترده در این نمایندگی شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی پیگیر پرونده مربوطه و احقاق حقوق از دست رفته مردم است.

کد مطلب 5899858

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