۴ هزار نفر برای طرح جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کرد

حسین علی مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین جلسه قرعه کشی متقاضیان جوانی جمعیت که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز سامانه باز است و متقاضیان می‌توانند ثبت نام کنند تصریح کرد: تا امروز ۱۲۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که برای یک هزار و ۱۴ نفر آنها پرونده تشکیل شده است که از این میزان پرونده تشکیل شده نیمی از آنها مورد تأیید قرار گرفته است.

مقصودی با بیان اینکه در مجموع ۴۸۰ قطعه زمین در این استان تا کنون قرعه کشی شده است بیان داشت: در مرحله دوم بین ۱۷۳ نفر قرعه کشی انجام شده و بنا بر این است که تا پایان سال بین تمام متقاضیان قرعه کشی انجام شده باشد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون جوانی جمعیت راه و شهرسازی مکلف است که به کسانی که بعد از مهر ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد می‌شوند یک قطعه زمین رایگان اهدا شود و تنها هزینه آماده سازی از آنها دریافت می‌شود که به صورت قسطی به مدت هشت سال و دو سال تنفس است و این شرایط مناسبی برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است.

مقصودی تشریح کرد: ۴ هزار نفر برای جوانی جمعیت ثبت نام کرده‌اند که به مرور پالایش و قرعه کشی آنها انجام می‌شود.

وی اذعان داشت: ما تابع اعلام وزارت راه و شهرسازی هستیم و به محض اینکه یک سری زمین آماده و مقدمات اجرایی آن انجام شود در مرحله بعدی هم زمان با کل کشور، قرعه کشی مرحله بعدی صورت می‌گیرد.

مقصودی با بیان اینکه به متقاضیان پیامک داده می‌شود گفت: متقاضیان بعد از دریافت پیامک می‌توانند برای تحویل زمین به اداره راه و شهرسازی مراجعه کنند.

وی در پایان اظهار کرد: آماده سازی زمین‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون برای دولت هزینه دارد اما یک عدد نا چیز است که به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.