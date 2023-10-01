به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: همه ما نسبت به اجرا نشدن مولدسازی انتقاد داریم.

وی ادامه داد: اگر رهبری هیأت مولدسازی را مطرح کردند، برای ایجاد فرصتی بود اما ما می‌خواهیم در برنامه هفتم این موضوع را به قانون تبدیل کنیم، آن هم قانونی که نظارت مجلس و قوه قضائیه را کنار می‌گذارد؛ اگر مجلس کنار گذاشته شود یعنی چک سفید امضا داده ایم و مجلس مثل قالب یخ هر روز آب می‌شود.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید همه ما تابع فرمایشات رهبری بوده و دستورات ایشان را اجرایی کنیم، اما متأسفانه می‌خواهیم موضوعی را تصویب کنیم که اگر فردا هر کاری هیأت مولدسازی کرد به پای رهبری نوشته شود. البته قانون موجود مربوط به این موضوع اجرایی نشده و باید با مقصران برخورد شده و قوه قضائیه ورود کند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: قانون مولدسازی وجود دارد اما اجرا نشده است، البته تخلفی صورت نگرفته که بگوییم فردی تخلف کرده و باید برخورد شود.

وی ادامه داد: در مواردی که قیمت گذاری صورت نگرفت، کارشناسی مجدد شد به طوری که حتی یک ملک ۱۰ یا ۲۰ بار قیمت گذاری شد اما به فروش نرسید و دستگاه‌های مختلف حاضر به فروش نبودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درباره زمان تصویب آئین نامه مولدسازی بحث این بوده که نمایندگان سه قوه در آنجا حضور پیدا کنند و حق رأی داشته باشند. ما در اینجا می‌توانیم به جای نماینده رئیس مجلس، دو نماینده ناظر در هیأت داشته باشیم اما حق رأی ندارد. این موضوع به مدت دو سال تصویب و آئین نامه آن نوشته شد که در برنامه ۵ ساله آمده تبدیل به قانون شود.