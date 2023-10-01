موقوفات در جهت مصارف امروز بهره برداری شود

حجت الاسلام احد آزادیخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فرهنگ وقف، عالی‌ترین تجلی احساس تعاون و نوع دوستی بشر است، گفت: وقف، فرهنگی است که از پیکره اسلام نشأت گرفته و می‌تواند اقتصاد اسلامی را هم در حوزه کمک به نیازمندان و هم در حوزه سرمایه گذاری در جامعه توسعه دهد.

وی اظهار کرد: اگر وقف به معنی واقعی کلمه تقویت و ترویج شود بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه برطرف می‌شود و جوانان هم می‌توانند از زوایای پنهان و پیدای فرهنگ وقف استفاده کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از وجوه اقدامات نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف این است که نیت‌هایی که واقفان در گذشته بر اساس آنها اموال خود را وقف کرده‌اند و امروز کاربرد ندارند به تشخیص نماینده ولی فقیه می‌تواند به روز رسانی شود و در جهت مصارف امروز استفاده شود.

وی عنوان کرد: نکته دیگر که باید در حوزه وقف مورد توجه قرار گیرد این است که واقفانی که اخیراً در حوزه فرهنگ وقف ورود کرده‌اند، نیازمندی‌های روز جامعه را مد نظر داشته باشند. امروز ما در کسوت نماینده مجلس، این نیازمندی‌ها را به خوبی احصاء کرده‌ایم. به عنوان مثال امر درمان ناباروری موضوع مهمی است که امروز چالش بسیاری از خانواده هاست و همچنین ازدواج جوانان یکی از موضوعاتی است که در حوزه وقف می‌تواند محور باشد یا ترویج فرهنگ کتابخوانی و مبارزه با اعتیاد مقوله‌هایی هستند که اگر واقفان در این زمینه‌ها ورود کنند حتماً تأثیرات مثبت خواهد داشت.

حجت الاسلام آزادیخواه تصریح کرد: برای جذب واقفانی که ذاتاً علاقه مند به این کار هستند متولیان وقف باید اقدام به جریان سازی کنند به عنوان مثال در مورد اینکه در سال چند درصد از بیماران سرطانی توسط واقفان خیراندیش درمان می‌شوند یا به چند نفر دانش آموز بی بضاعت لوازم و التحریر داده می‌شود باید تبلیغ شود تا شوق وقف در افرادی که در این زمینه پتانسیل کافی دارند و علاقه مند هستند، ایجاد شود.