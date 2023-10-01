دولت سیزدهم وارث بسیاری از کمبودها/ شرایط پایدار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی پیوند پیش از ظهر یکشنبه در آئین واگذاری ۵۴۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در یاسوج افزود: دولت سیزدهم با کسری بودجه شرایط را تحویل گرفت.
وی با بیان اینکه در ابتدای راه دولت سیزدهم مشکلات بسیار زیادی وجود داشت، اظهار کرد: با همه سختیها دولت وارد عرصه شد و وضعیت نسبتاً پایدار شده است.
پیوند تصریح کرد: در دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی شکل گرفته است.
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری گفت: امنیت امروز کشور مدیون زبانشناسی مردم است و در محورهای مختلف پای کار بودند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها نرخ کاهش موالید در کشور کند شده است، عنوان کرد: برنامههای مختلف جلوگیری از کاهش جمعیت عملیاتی شده و حمایتهایی نیز شکل گرفته است.
پیوند ابراز داشت: یکی از محورهای حمایتی شکل گرفته، بحث مسکن بوده که در استان نیز پوشش طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت را داشتیم.
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