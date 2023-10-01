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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

معاون توسعه مدیریت استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

دولت سیزدهم وارث بسیاری از کمبودها/ شرایط پایدار شده است

دولت سیزدهم وارث بسیاری از کمبودها/ شرایط پایدار شده است

یاسوج_ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولت سیزدهم وارث بسیاری از کمبودها قبل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی پیوند پیش از ظهر یکشنبه در آئین واگذاری ۵۴۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در یاسوج افزود: دولت سیزدهم با کسری بودجه شرایط را تحویل گرفت.

وی با بیان اینکه در ابتدای راه دولت سیزدهم مشکلات بسیار زیادی وجود داشت، اظهار کرد: با همه سختی‌ها دولت وارد عرصه شد و وضعیت نسبتاً پایدار شده است.

پیوند تصریح کرد: در دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی شکل گرفته است.

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری گفت: امنیت امروز کشور مدیون زبانشناسی مردم است و در محورهای مختلف پای کار بودند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها نرخ کاهش موالید در کشور کند شده است، عنوان کرد: برنامه‌های مختلف جلوگیری از کاهش جمعیت عملیاتی شده و حمایت‌هایی نیز شکل گرفته است.

پیوند ابراز داشت: یکی از محورهای حمایتی شکل گرفته، بحث مسکن بوده که در استان نیز پوشش طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت را داشتیم.

کد مطلب 5899882

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