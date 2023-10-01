معاون توسعه مدیریت استانداری کهگیلویه و بویراحمد: دولت سیزدهم وارث بسیاری از کمبودها/ شرایط پایدار شده است

یاسوج_ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولت سیزدهم وارث بسیاری از کمبودها قبل بود.