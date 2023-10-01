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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

نخستین خانه محیط زیست در آستارا افتتاح شد

نخستین خانه محیط زیست در آستارا افتتاح شد

آستارا- سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا از افتتاح اولین خانه محیط زیست در روستای عنبران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلامی ریک صبح یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین خانه محیط زیست شهرستان آستارا اظهار کرد: طبق قانون توجه به محیط زیست یک وظیفه همگانی است و همه آحاد جامعه باید در حفاظت از محیط زیست به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار مشارکت فعالانه داشته باشند.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا هدف از راه اندازی خانه‌های محیط زیست را گفتگو و هم اندیشی و مردمی سازی فعالیت‌ها برای حل معضلات و چالش‌های مبتلا به شهرستان از طریق جلب مشارکت عمومی دانست و بیان کرد: با فعالیت خانه‌های محیط زیست امکان اطلاع رسانی و ارتقای دانش‌های کاربردی و مهارتی به دانش آموزان به عنوان قشر تأثیر پذیر جامعه و سایر شهروندان به آسانی وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: در خانه‌های محیط زیست فعالیت‌هایی در زمینه شناسایی داوطلبان و فعالان حوزه محیط زیست، برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌های محلی و کارگاه‌های آموزشی انجام می‌شود.

کد مطلب 5899884

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