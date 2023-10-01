نخستین خانه محیط زیست در آستارا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلامی ریک صبح یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین خانه محیط زیست شهرستان آستارا اظهار کرد: طبق قانون توجه به محیط زیست یک وظیفه همگانی است و همه آحاد جامعه باید در حفاظت از محیط زیست به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار مشارکت فعالانه داشته باشند.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا هدف از راه اندازی خانه‌های محیط زیست را گفتگو و هم اندیشی و مردمی سازی فعالیت‌ها برای حل معضلات و چالش‌های مبتلا به شهرستان از طریق جلب مشارکت عمومی دانست و بیان کرد: با فعالیت خانه‌های محیط زیست امکان اطلاع رسانی و ارتقای دانش‌های کاربردی و مهارتی به دانش آموزان به عنوان قشر تأثیر پذیر جامعه و سایر شهروندان به آسانی وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: در خانه‌های محیط زیست فعالیت‌هایی در زمینه شناسایی داوطلبان و فعالان حوزه محیط زیست، برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌های محلی و کارگاه‌های آموزشی انجام می‌شود.