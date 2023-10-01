سیمان گلستان قادر به تامین نیازهای متنوع بازار صادراتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گلستان اظهار کرد: گاهاً بازارهای هدف تجاری، درخواست سیمان در تیپ‌های مختلف دارند اما سیمان استان گلستان بیشتر تولید تیپ ۲ را انجام می‌دهد.

وی به برخی چالش‌های پیش روی صادرات اشاره کرد و افزود: در موضوع صادرات پلی استایلن نیاز است گمرک در مورد نرخ صادراتی، تغییرات قیمتی این کالا را در نظر بگیرد که شاهد کاهش صادرات این محصول نباشیم.

حسن زاده اضافه کرد: با توجه به کوچک مقیاس بودن واحدهای تولیدی در استان گلستان، رفع تعهدات ارزی به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شده است که نیاز است در این موضوع تجدید نظری صورت گیرد.