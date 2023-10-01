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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

مدیرکل صمت استان گلستان:

سیمان گلستان قادر به تامین نیازهای متنوع بازار صادراتی نیست

سیمان گلستان قادر به تامین نیازهای متنوع بازار صادراتی نیست

گلستان - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: سیمان گلستان قادر به تامین نیاز های متنوع بازار صادراتی نیست و عمدتا محصول با درجه ثابت تولید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گلستان اظهار کرد: گاهاً بازارهای هدف تجاری، درخواست سیمان در تیپ‌های مختلف دارند اما سیمان استان گلستان بیشتر تولید تیپ ۲ را انجام می‌دهد.

وی به برخی چالش‌های پیش روی صادرات اشاره کرد و افزود: در موضوع صادرات پلی استایلن نیاز است گمرک در مورد نرخ صادراتی، تغییرات قیمتی این کالا را در نظر بگیرد که شاهد کاهش صادرات این محصول نباشیم.

حسن زاده اضافه کرد: با توجه به کوچک مقیاس بودن واحدهای تولیدی در استان گلستان، رفع تعهدات ارزی به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شده است که نیاز است در این موضوع تجدید نظری صورت گیرد.

کد مطلب 5899886

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    نظرات

    • پسرکلی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      غیر از گمرک و صمت دستگاه و خدمات دیگری در استان نداریم؟

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