نامدار ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر بارش‌های پیش‌بینی شده در استان همزمان با مهرماه جاری تا آذرماه امسال پرورش‌دهندگان ماهی و شیلات‌داران باید به منظور جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

وی تصریح کرد: به‌همین منظور بیمه کردن محصول، تعمیر و راه‌اندازی پمپ‌های برگشت آب، برق اضطراری و سایر اقدامات ضروری در دستور کار پرورش‌دهندگان ماهی و شیلات‌داران چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

ملک پور یادآور شد: پرورش‌دهندگان ماهی و شیلات‌داران چهارمحال و بختیاری همچنین فروش ماهیان بازاری را در دستور کار خود قرار دهند.