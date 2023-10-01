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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

مدیر شیلات و امور آبزیان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

ضرورت اقدام پیشگیرانه شیلات‌داران برای جلوگیری از بروز خسارت

ضرورت اقدام پیشگیرانه شیلات‌داران برای جلوگیری از بروز خسارت

شهرکرد_مدیر شیلات و امور آبزیان چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به هشدار هواشناسی شیلات‌داران برای جلوگیری از بروز خسارت اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

نامدار ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر بارش‌های پیش‌بینی شده در استان همزمان با مهرماه جاری تا آذرماه امسال پرورش‌دهندگان ماهی و شیلات‌داران باید به منظور جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

وی تصریح کرد: به‌همین منظور بیمه کردن محصول، تعمیر و راه‌اندازی پمپ‌های برگشت آب، برق اضطراری و سایر اقدامات ضروری در دستور کار پرورش‌دهندگان ماهی و شیلات‌داران چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

ملک پور یادآور شد: پرورش‌دهندگان ماهی و شیلات‌داران چهارمحال و بختیاری همچنین فروش ماهیان بازاری را در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 5899889

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