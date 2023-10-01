آبرسانی به ۹۲ درصد روستاهای درمیان/ ۱۴۰۲ جشن پایان جهاد آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجامی فرد صبح یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از آموزشگاه شش کلاسه حاج محمد حسن خان عطایی نوغاب با اشاره به پروژه مسکن محرومین در شهرستان درمیان بیان کرد: این پروژه با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه «نوغاب» بزرگترین روستای درمیان بوده که در آستانه شهر شدن است، گفت: در حال حاضر ۱۱ مسجد و دو خانه بهداشت فعال بوده و ۸۰۰ دانش آموز و هزار و ۲۰۰ خانوار در روستا وجود دارند.

فرماندار درمیان وجود یک زمین چمن مصنوعی، ۱۴ حلقه چاه کشاورزی، سه مدرسه دبستان، دو مدرسه متوسطه اول، دو مدرسه متوسط دوم و یک مدرسه استثنایی را از دیگر امکانات روستا دانست.

فرجامی فرد با بیان اینکه طی عمر با برکت انقلاب اقدامات و فعالیت‌های خوبی در روستاهای درمیان انجام شده است، افزود: در حال حاضر ۱۰۰ درصد روستاهای درمیان از نعمت گاز و برق بهره مند شده است.

فرماندار درمیان با بیان اینکه همچنین به ۹۲ درصد روستاها آبرسانی شده است، اظهار کرد: پایان مالی ۱۴۰۲، جشن پایان جهاد آبرسانی به روستاهای شهرستان را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ۳۹ کلاس درس تنها در دولت سیزدهم به بهره برداری رسیده است، گفت: در حال حاضر ۱۹ کلاس درس در حال ساخت و ۱۵ کلاس درس در دست اقدام است.

فرجامی فرد با اشاره به اقدامات انجام شده در روستای نوغاب بیان کرد: مزرعه پنل خورشیدی برای دهیاری روستا در دست اقدام بوده و پروژه پمپ بنزین هم به زودی در ورودی روستا افتتاح می‌شود.