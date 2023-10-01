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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۸

به مناسبت روز سالمند؛

دانشجویان گناوه با سالمندان دیدار کردند

دانشجویان گناوه با سالمندان دیدار کردند

گناوه- به مناسبت روز جهانی سالمندان اعضای انجمن دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور گناوه و اساتید این رشته از آسایشگاه «مهر مادر» بازدید کردند.

ضرغام خرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت نهم مهرماه روز جهانی سالمندان، اعضای انجمن دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور گناوه و اساتید این رشته از آسایشگاه «مهر مادر» محل نگهداری سالمندان در این شهرستان بازدید کردند.

مسئول دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه افزود: هدف از این بازدید تکریم و دلجویی از سالمندان، ادای احترام به مادران سالخورده در خانه سالمندان و قدردانی از نیروهای زحمت کش سرای مهر مادر در شهرستان گناوه بود.

وی گفت: در این بازدید یک ساعته دانشجویان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف سرای مهر مادر با مسائل مرتبط با سالمندان آشنا شدند.

مسئول دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه بیان کرد: در این بازدید، چهره خندان و روحیه شاداب سالمندان که در خاطر دانشجویان خاطره‌ای ماندگار باقی ماند.

کد مطلب 5899905

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