دانشجویان گناوه با سالمندان دیدار کردند

ضرغام خرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت نهم مهرماه روز جهانی سالمندان، اعضای انجمن دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور گناوه و اساتید این رشته از آسایشگاه «مهر مادر» محل نگهداری سالمندان در این شهرستان بازدید کردند.

مسئول دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه افزود: هدف از این بازدید تکریم و دلجویی از سالمندان، ادای احترام به مادران سالخورده در خانه سالمندان و قدردانی از نیروهای زحمت کش سرای مهر مادر در شهرستان گناوه بود.

وی گفت: در این بازدید یک ساعته دانشجویان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف سرای مهر مادر با مسائل مرتبط با سالمندان آشنا شدند.

مسئول دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه بیان کرد: در این بازدید، چهره خندان و روحیه شاداب سالمندان که در خاطر دانشجویان خاطره‌ای ماندگار باقی ماند.