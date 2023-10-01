حل مشکلات مردم بزرگترین عامل حفظ امنیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید احمد عبدالهی صبح یکشنبه در نشست مشترک علما، بزرگان و منتقدین تشیع و تسنن خراسان جنوبی در درمیان با اشاره به آیاتی از قرآن پیرامون وحدت بیان کرد: پیامبر (ص) با نور خود جهان را منور و از پیشانی بشر غبار ذلت را پاک کردند.

وی با بیان اینکه در شرایطی که جهان در اوج شرک و بت پرستی بود، پیامبر با کشتی طوفان زده بشر را به ساحل سعادت هدایت کرد، افزود: یکی از اشتراکات قوی بین اهل تشیع و اهل تسنن وجود پیامبر (ص) است.

مولوی عبدالهی بیان کرد: پیامبر رنج، اختلاف و پریشانی امت را نمی خواستند بلکه با دستی توانا و دلی مهربان دو قبیله متضاد را کنار هم قرار دادند.

امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه با تاکید بر اینکه وحدت موجود در جامعه نعمت است، گفت: دشمنان اسلام نمی خواهند مسلمانان با یکدیگر اتحاد داشته باشند و هیچگاه خیر اسلام را نخواستند.

وی با بیان اینکه جرایم، بی رحمی ها و خون ریزی هایی که در دنیا انجام می شود به خاطر دوری از اخلاق پیامبر (ص) است، گفت: امروز در جهان اسلام مال و ثروت، افراد و امکانات کم نداریم، ولی آنچه که شدید نیاز داریم، اخلاق پیامبر (ص) است.

مولوی عبدالهی با اشاره به انفجارهای اخیر در کشور پاکستان، اظهار کرد: این حرکت ها و خون ریزی ها به دلیل قساوت قلب و دوری از اخلاق نبوی بوده که دشمنان را خوشحال می کند.

وی با بیان اینکه کنار گذاشتن اختلافات از خواسته های اسلام است، گفت: در راستای حفظ اتحاد مسلمانان باید از خدا ترس داشته باشیم و تفاوت های در فقه نباید باعث شود که از هم دور شویم.

امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه با تاکید بر اینکه برای مردم خدمت کردن و حل مشکلات مردم بزرگترین عامل برای حفظ وحدت است که امنیت را به دنبال دارد، گفت: از مسئولان خواستاریم تا حد امکان در خدمت رسانی به مردم کوتاهی نکنند.