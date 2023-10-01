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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸

مدیرکل شیلات لرستان:

سالانه ۵۰۰ کیلوگرم خاویار در لرستان تولید می‌شود

سالانه ۵۰۰ کیلوگرم خاویار در لرستان تولید می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل شیلات لرستان از تولید سالانه ۵۰۰ کیلوگرم خاویار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: یکی از مزارع ماهی خاویاری شهرستان دورود، برای نخستین‌بار در غرب کشور یک «فیل‌ماهی» ۹۰ کیلویی را پرورش داد که از شکم آن ۱۰ کیلو خاویار استخراج شد.

وی گفت: لرستان ظرفیت فوق‌العاده و کم‌نظیری در تولید ماهیان سرد آبی و گرمابی داشته و با تولید سالانه بیش از ۳۲ هزار تن انواع ماهی در بین استان‌های غیر ساحلی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است که پرورش فیل‌ماهی ۹۰ کیلویی در مجتمع ماهیان خاویاری «گراوند» نمونه‌ای از ظرفیت آبزی‌پروری این منطقه است.

مدیرکل شیلات لرستان، بیان داشت: لرستان در حال حاضر سالانه حدود ۵۰۰ کیلوگرم خاویار تولید می‌کند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و ساخت مجتمع‌های مختلف این رقم تا چهار سال آینده به ۱۵ تن افزایش می‌یابد و لرستان به یکی از قطب‌های تولید ماهیان خاویاری در کشور تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 5899912

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