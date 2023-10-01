به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حل مشکلات مدارس و دانش‌آموزان می‌تواند با همکاری و مشارکت شرکت‌ها و صنایع حوزه نفت، گاز و پتروشیمی استان بوشهر برطرف شود.

وی با بیان اینکه بیشتر مدارس مقطع ابتدایی استان بوشهر به سبب کمبود فضای آموزشی به‌صورت دو نوبتی است گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۳۸ کلاس درس جدید در قالب ۲۷ مدرسه به فضاهای آموزشی استان بوشهر افزوده شد و ۴۶ مدرسه دیگر هم در حال ساخت و تکمیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از افتتاح ۳۶ پروژه ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی در استان خبر داد و بیان کرد: طرح ورزشی سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس شامل زمین ورزشی چمن مصنوعی و ۲۰ کلاس درس تربیت بدنی است که در نقاط مختلف استان در قالب ۳۶ طرح ورزشی و ۲۰ کلاس درس تربیت‌بدنی وارد مدار بهره‌برداری شده است.

توزیع تجهیزات مدارس و کلاس‌های درس

موحدی از تأمین و توزیع تجهیزات مدارس و کلاس‌های درس استان بوشهر خبر داد و گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تجهیزات مدارس شامل وسایل سرمایشی، امکانات آموزشی هنرستان‌ها، میز و نیمکت، صندلی، کامپیوتر و دیگر وسایل در اختیار مدارس شهرها و روستاهای مختلف استان قرار گرفت.

وی ارزش این تجهیزات را ۴۰ میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: ۳۰ میلیارد تومان از این امکانات در اختیار مدارس نوساز و ۱۰ میلیارد تومان دیگر هم تحویل دیگر مدارس شد.