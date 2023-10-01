پروژه مرمت پل بانوصحرای ساوجبلاغ در حال اجرا است

حمید پرورشی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پلها یکی از عناصر کلیدی بزرگراهها هستند که احداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه هزینه بیشتری دارد، گفت: به علت وضعیت خاص سازهای، پلها با گذشت زمان دچار فرسودگی و آسیبدیدگی میشوند و هرچه تعمیر و بازسازی آنها به تعویق افتد وضعیت بحرانیتر و هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای این استان برای جلوگیری از آسیبدیدگی و تخریب پلهای استان هرسال در چند نوبت بازدید دورهای از پلها را در دستور کار قرار میدهد.
این مسئول تصریح کرد: در این بازدیدها شرایط پلها توسط کارشناسان رصد میشود تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای مرمت و بازسازی آنها انجام شود.
پرورشی با اشاره به اینکه علاوه بر مرمت و بازسازی، لایروبی و تنقیه پلها نیز در طول سال انجام میشود، گفت: انجام این کار به ویژه در فصل بارش از انسداد مسیرهای ارتباطی جلوگیری و زمینه تردد روان را برای کاربران جادهای فراهم میکند.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز در ادامه از تعمیر و مرمت پل بزرگ بانوصحرا در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و گفت: این پروژه از ابتدای شهریورماه آغاز شده است و تا پایان سال تکمیل میشود.
وی بیان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان در حال اجراست و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
نظر شما