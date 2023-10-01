حفظ وحدت از اصلی ترین وظایف جامعه در جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در نشست مشترک علما، بزرگان و منتقدین تشیع و تسنن خراسان جنوبی در شهرستان درمیان با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با هفته وحدت بیان کرد: در دفاع مقدس دشمن سه هدف اصلی شامل نابودی انقلاب، از بین بردن محصول انقلاب و تمامیت ارضی را دنبال می کرد.

وی با بیان اینکه هدف آمریکا، انگلیس و اسرائیل در جنگ هشت سال دفاع مقدس نابودی انقلاب بود، چراکه این انقلاب سخن نو داشت و سیستم مدیریتی جدید را ابداع کرد، افزود: جمهوری اسلامی و انقلاب ملت ایران نوع حکومت جدید را ابداع کرد که متکی به لیبرال غرب و شرق نبود بلکه مبتنی بر آموزه های دینی و آرای مردمی بود.

قناعت با بیان اینکه امروز ایران اسلامی محور مقاومت برای جهان اسلام است، افزود: امروز تمام کشورهای جهان اسلام روی پای خود می ایستند و نمی گذارند آمریکا داشته هایشان را غارت کند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از اول انقلاب تاکنون فتنه های زیادی اعم از فتنه ۸۸ در کشور رقم خورده است اما همچنان رو به جلو حرکت می کنیم، گفت: اغتشاشات سال گذشته از آخرین فتنه های دشمن علیه انقلاب بود که دارای ابعاد مختلفی بود.

قناعت با بیان اینکه دشمن جنگ ترکیبی تمام عیار علیه ایران راه انداخته اما به لطف دست خدا و اهل بیت عصمت و طهارت روی پای خودمان ایستاده ایم، گفت: انقلاب در برابر این فتنه ها نه تنها ایستادگی کرد بلکه از پیشرفت های بالایی برخوردار بوده و حرکت رو به جلویی دارد.

وی با بیان اینکه در شرایط پیش رو خدمت و وحدت از وظایف اصلی ما است، گفت: مسئولان باید با قوت به خدمت رسانی ادامه دهند و کار شبانه روزی و جهادی داشته باشند.

وی با بیان اینکه حفظ وحدت از وظایف مردم و اقوام مختلف است تا روند توسعه ادامه یابد، اظهار کرد: نگاه جهان و آزادی خواهان به ایران اسلامی و وحدت شیعه و سنی در داخل ایران است.

استاندار خراسان حنوبی با بیان اینکه جهان، وحدت ایران را الگوی خود قرار دادند، گفت: رمز و راز شکوه و اقتدار و پیروزی از مسیر وحدت است.