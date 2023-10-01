به گزارش خبرنگار مهر، یاسر پیرعلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح مرکز نوآوری شماره دو اظهار کرد: این مرکز با هدف ارتباط دانشگاه با صنعت راهاندازی شده است.
وی راهاندازی دفتر منطقهای فولاد مبارکه، سفیددشت، تاراز، پتروشیمی لردگان، صنایع سیمان و شیر خشک پگاه در دانشگاه را از دیگر راهکارهای ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان و تاکید کرد: دانشگاه شهرکرد در بین ۲ هزار و ۶۷۳ دانشگاه از ۱۲۰ کشور که شرایط شرکت در رتبهبندی تایمز را دارند رتبه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ را دارد.
رئیس دانشگاه شهرکرد بیان داشت: با وجود این رتبه دانشگاه، شرایط جذب دانشجوی خارجی را کسب کردیم و با این وجود تعداد دانشجوی خارجی که میتوانیم جذب کنیم به ۴۵۰ تا ۵۰۰ دانشجو رسید.
پیرعلی یادآور شد: در همین راستا ۲۶۱ دانشجوی بینالملل برای اولین بار در دانشگاه شهرکرد جذب شد که اکثراً از کشور عراق هستند و در حوزه علوم انسانی، بیشتر در رشته حقوق خصوصی و جزا و در رتبههای بعدی تربیت بدنی، فنی و کشاورزی قرار دارند.
وی اضافه کرد: دانشجویان بینالملل بورسیه نبوده و شهریه پرداز هستند هزینه اسکان و غذای خود را باید پرداخت کنند اما در این دانشگاه ۴۸ خدمت دریافت میکنند.
رئیس دانشگاه شهرکرد از انجام مذاکرات برای پرواز مستقیم به بغداد و نجف خبر داد و عنوان داشت: در سفر ریاست جمهور به این استان ۹۰ میلیارد اعتبار دریافت کرده که بهطور کامل جذب شد و پنج مصوبه داشتیم.
پیرعلی با بیان اینکه در این دانشگاه بیش از ۷ هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۳۰۰ دانشجو بینالملل هستند و ۸۰ دانشجوی فرهنگیان همچنین ۴۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه فعال هستند افزود: در رشتههای بینرشتهای، ۶ رشته در سال ۱۴۰۱ و ۶ رشته در سال ۱۴۰۲ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اضافه شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه میان دانشگاه شهرکرد دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه دانشجومعلمها بعد از فارغالتحصیلی در آموزش و پرورش مشغول میشوند.
رئیس دانشگاه شهرکرد از برگزاری کنگره شهدای دانشجو خبرداد و یادآور شد: بوستان شهدای دانشجو با نصب المان تکمیل میشود.
پیرعلی گفت: دانشگاه شهرکرد در حوزه آموزش در زمان کرونا در بین ۱۱۰ دانشگاه سراسر کشور رتبه پانزدهم را کسب کرد.
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