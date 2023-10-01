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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

رئیس دانشگاه شهرکرد خبر داد؛

جذب ۲۶۱ دانشجوی بین‌الملل برای اولین بار در دانشگاه شهرکرد

جذب ۲۶۱ دانشجوی بین‌الملل برای اولین بار در دانشگاه شهرکرد

شهرکرد_رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: ۲۶۱ دانشجوی بین‌الملل برای اولین بار در دانشگاه شهرکرد جذب شد که اکثراً از کشور عراق هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر پیرعلی ظهر یک‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح مرکز نوآوری شماره دو اظهار کرد: این مرکز با هدف ارتباط دانشگاه با صنعت راه‌اندازی شده است.

وی راه‌اندازی دفتر منطقه‌ای فولاد مبارکه، سفیددشت، تاراز، پتروشیمی لردگان، صنایع سیمان و شیر خشک پگاه در دانشگاه را از دیگر راهکارهای ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان و تاکید کرد: دانشگاه شهرکرد در بین ۲ هزار و ۶۷۳ دانشگاه از ۱۲۰ کشور که شرایط شرکت در رتبه‌بندی تایمز را دارند رتبه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ را دارد.

رئیس دانشگاه شهرکرد بیان داشت: با وجود این رتبه دانشگاه، شرایط جذب دانشجوی خارجی را کسب کردیم و با این وجود تعداد دانشجوی خارجی که می‌توانیم جذب کنیم به ۴۵۰ تا ۵۰۰ دانشجو رسید.

پیرعلی یادآور شد: در همین راستا ۲۶۱ دانشجوی بین‌الملل برای اولین بار در دانشگاه شهرکرد جذب شد که اکثراً از کشور عراق هستند و در حوزه علوم انسانی، بیشتر در رشته حقوق خصوصی و جزا و در رتبه‌های بعدی تربیت بدنی، فنی و کشاورزی قرار دارند.

وی اضافه کرد: دانشجویان بین‌الملل بورسیه نبوده و شهریه پرداز هستند هزینه اسکان و غذای خود را باید پرداخت کنند اما در این دانشگاه ۴۸ خدمت دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه شهرکرد از انجام مذاکرات برای پرواز مستقیم به بغداد و نجف خبر داد و عنوان داشت: در سفر ریاست جمهور به این استان ۹۰ میلیارد اعتبار دریافت کرده که به‌طور کامل جذب شد و پنج مصوبه داشتیم.

پیرعلی با بیان اینکه در این دانشگاه بیش از ۷ هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۳۰۰ دانشجو بین‌الملل هستند و ۸۰ دانشجوی فرهنگیان همچنین ۴۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه فعال هستند افزود: در رشته‌های بین‌رشته‌ای، ۶ رشته در سال ۱۴۰۱ و ۶ رشته در سال ۱۴۰۲ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اضافه شده است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه شهرکرد دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه دانشجومعلم‌ها بعد از فارغ‌التحصیلی در آموزش و پرورش مشغول می‌شوند.

رئیس دانشگاه شهرکرد از برگزاری کنگره شهدای دانشجو خبرداد و یادآور شد: بوستان شهدای دانشجو با نصب المان تکمیل می‌شود.

پیرعلی گفت: دانشگاه شهرکرد در حوزه آموزش در زمان کرونا در بین ۱۱۰ دانشگاه سراسر کشور رتبه پانزدهم را کسب کرد.

کد مطلب 5899958

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