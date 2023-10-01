بیمه ۵ دهک اول جامعه تا فروردین ۱۴۰۳ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید شایانفر، با عنوان این مطلب که سازمان بیمه سلامت وظیفه دارد اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار دهد، افزود: در حال حاضر ۴ گروه عمده تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند؛ روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر قریب به ۲۰ میلیون نفر، کارکنان دولت شامل کارمندان دولت و اعضای خانواده آنها حدود ۵ میلیون نفر، گروه بیمه شدگان سایر اقشار شامل مددجویان بهزیستی، مددجویان کمیته امداد، خانواده معظم شهدا و جانبازان، طلاب و روحانیون تحت پوشش حوزه‌های علمیه و اتباع خارجی قانونی مجموعاً قریب به ۳ میلیون نفر و گروهی که بیمه گذار ندارند، یعنی به صورت فردی / خانوادگی برای پوشش بیمه خود اقدام می‌نمایند با عنوان صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان که این صندوق در حال حاضر حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت دارد.

مدیرکل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: ۵ دهک اول جامعه در حال حاضر از مجموع بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان به صورت رایگان از پوشش سازمان برخوردار هستند، ۳ دهک بر اساس قانون بودجه و از سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته اند و ۲ دهک دیگر نیز بر اساس مصوبه خرداد ماه هیأت دولت در سال جاری به مجموع بیمه شدگان رایگان اضافه شدند.

وی افزود: بیمه تمامی این افراد تا پایان فروردین ۱۴۰۳ فعال شده است. ضمن اینکه دهک‌های ۶ تا ۹ نیز مشمول کاهش حق بیمه شدند.

شایانفر تاکید کرد: در دهک ۶ با کاهش ۱۰ درصدی، از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد رسید؛ دهک ۷ با کاهش ۱۰ درصدی، از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد؛ دهک ۸ با کاهش ۲۰ درصدی، از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد؛ و پرداختی دهک ۹ با کاهش ۳۰ درصدی از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد رسید.

وی ادامه داد: از تمام افرادی که فاقد بیمه هستند تقاضا می‌شود که به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت به نشانی اینترنتی bimehsalamatiranian.ir مراجعه کرده و برای پوشش بیمه خود اقدام نمایند.