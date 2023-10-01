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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی:

۱۰۲ عضو هیات‌های نظارت شهرستانی انتخابات تعیین شدند

۱۰۲ عضو هیات‌های نظارت شهرستانی انتخابات تعیین شدند

مشهد- مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی گفت: احکام همه ۱۰۲ عضو هیأت‌های نظارت شورای نگهبان در انتخابات ۳۴ شهرستان خراسان رضوی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کمال سروی‌ها اظهار کرد: هیأت نظارت شورای نگهبان در هر شهرستان دارای سه عضو است که احکام آنها به افراد تعیین شده ابلاغ شده است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی ادامه داد: در مرحله بعد فرمانداران باید اسامی معتمدان محلی را تقدیم هیأت نظارت شهرستان‌ها کنند تا این هیأت‌ها پس از بررسی از میان آنها ۳۰ نفر را برگزینند.

وی گفت: در مرحله بعد ۳۰ عضو یاد شده، هشت نفر از میان خودشان برای تصدی هیأت اجرایی انتخابات شهرستان انتخاب می‌کنند.

سروی‌ها اعلام اسامی هیأت نظارت شهرستان‌ها به خصوص مشهد را به زمان مقتضی موکول کرد و افزود: از ۲۷ مهرماه ثبت نام اصلی از متقاضیان نامزدی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و فرمانداران باید آمادگی لازم برای اجرای فرایندهای لازم را کسب کنند.

کد مطلب 5899969

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