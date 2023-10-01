  1. سیاست
  2. مجلس
۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

در جلسه علنی امروز؛

مجلس با جایگزینی نیروی انسانی از طریق خرید خدمات مخالفت کرد

مجلس با جایگزینی نیروی انسانی از طریق خرید خدمات مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تکلیف دولت جهت جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می‌شوند، از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با حذف تبصره بند الف ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.

متن این تبصره که حذف شد به شرح زیر است:

تبصره - دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیت‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می‌شوند را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی تأیید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر هشتاد درصد (۸۰%) قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.

کد مطلب 5899974
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها