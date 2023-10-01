ایجاد حدود ۸ هزار فرصت شغلی در بخش اصناف خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریافر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: بخش اصناف یکی از بخش های مهم اقتصادی بوده که در استان تعداد زیادی در این بخش فعالیت دارند.

وی با اشاره به صدور ۳ هزار و ۱۶۸ پروانه کسب در شش ماهه امسال در استان گفت: این تعداد پروانه با سرمایه گذاری ۳۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صادر شده است.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: با صدور این تعداد پروانه کسب ۷هزار ۹۲۰ فرصت شغلی ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

آریافر با بیان اینکه متوسط سرمایه گذاری برای هر پروانه صنفی ۱۰۰ میلیون تومان بوده است، یادآور شد: بیشترین آمار صدور پروانه کسب به ترتیب مربوط به شهرستان‌های بیرجند، قاین و فردوس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: متوسط آمار اشتغال هر واحد صنفی در استان ۲/۵ نفر بوده است.

وی تعداد پروانه‌های ابطال شده در نیمه نخست امسال در خراسان جنوبی را ۲۳۷ فقره عنوان کرد وخاطر نشان کرد تغییر رسته فعالیت،عدم توجیه اقتصادی و انتقالی به سایر استانها از دلایل ابطال این پروانه ها بوده است .

آریافر با بیان اینکه هم اکنون ۳۱ هزار و ۴۶۴ واحد صنفی دارای پروانه فعال در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: مجموع واحدهای صنفی استان ۴۵ هزار و ۲۵۱ واحد است.