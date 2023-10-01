واشنگتن با تقویت داعش خراسان، کشورهای آسیای میانه را ناامن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاظمی قمی در پایان پنجمین اجلاس روند افغانستان به میزبانی شهر کازان در جمهوری تاتارستان روسیه، شکلگیری گروه تماس توسط کشورهای همسایه افغانستان را مهمترین دستاورد نشست امسال عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه بیش از دو سال از فرار آمریکاییها از افغانستان سپری میشود، اما این کشور همچنان به شیطنتهای خود در افغانستان ادامه میدهد و به دنبال ایجاد دغدغه و نگرانی برای کشورهای منطقه، از جمله همسایگان افغانستان است.
کاظمیقمی با اشاره به حضور ۱۳ کشور منطقه از جمله ایران، روسیه، هند، چین، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، عربستان سعودی و امارات در اجلاس کازان گفت: چالشهای اقتصادی و امنیتی در افغانستان بیش از هر چیز ناشی از ۲۰ سال اشغالگری آمریکا، ناتو و متحدان آنها در این کشور و نابودی زیرساختهای اقتصادی و بنیانهای امنیتی در افغانستان است.
نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان به ادامه حمایتهای آمریکا از تروریسم و داعش اشاره و تاکید کرد: واشنگتن با تشدید بیثباتی و ناامنسازی افغانستان قصد دارد شرایطی ایجاد کند که نگرانی و دغدغه همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه ادامه داشته باشد.
وی به موضوعات و مباحث مطرح شده در این اجلاس اشاره کرد و افزود: آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، صراحت لهجه کشورهای شرکت کننده درباره اشغالگری آمریکا و پیامدهای آن بر افغانستان، به عنوان اصلیترین عامل شرایط کنونی این کشور بود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: کشورهای همسایه به این جمعبندی رسیدند که باید در یک حرکت جمعی و ابتکار منطقهای، ضمن همکاری با حاکمان کابل، شرایط را در افغانستان تغییر دهند.
کاظمیقمی به بهبود نسبی شرایط امنیتی و ممنوع شدن کشت مواد مخدر در این کشور اشاره و تاکید کرد: به رغم این تلاشها، هنوز از حجم مهاجران افغان به کشورهای همسایه کاسته نشده است و قاچاق مواد مخدر نیز ادامه دارد.
وی با اهداف پشت پرده آمریکایی در تداوم حمایت از داعش شاخه خراسان اشاره و تصریح کرد: واشنگتن قصد دارد با تقویت داعش خراسان، ابتدا کشورهای آسیای میانه را ناامن کند و در ادامه به بهانه مبارزه با داعش در این کشورها پایگاه تأسیس کند.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان به ابتکارات کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، تثبیت امنیت و فرایند سیاسی در افغانستان اشاره کرد و گفت: کشورهای حاضر در اجلاس قالب مسکو اتفاق نظر داشتند که لازمه بهبود اوضاع در افغانستان، تشکیل دولتی است که مورد اعتماد مردم و پاسخگو باشد.
حسن کاظمیقمی با اشاره به ضرورت حمایت سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی از ابتکارات منطقهای گفت: یکی از مهمترین تصمیمات کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، شکلگیری گروه تماس توسط همسایگان و کشورهای منطقه بود.
وی با بیان اینکه غربیها از تشکیل گروه تماس بینالمللی حمایت میکنند، گفت: معنای گروه تماس بینالمللی، حضور دوباره آمریکا و ناتو خواهد بود و چنین گروهی که مسبب اصلی اوضاع نا بهسامان افغانستان است، نه تنها خدمتی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه بر مشکلات خواهد افزود.
حسن کاظمیقمی مسئله آب را از دیگر دستور کارهای اجلاس امسال عنوان کرد و افزود: موضوع آب ممکن است برای کشورهای همسایه افغانستان نگرانیهایی ایجاد کند، به همین علت، این مسئله مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و مواضع و حساسیت کشورهای منطقه به وزیر امورخارجه حکومت سرپرستی افغانستان گوشزد شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، به دعوت از هیأت افغانستان به سرپرستی وزیر امور خارجه حکومت سرپرستی این کشور اشاره و تاکید کرد: در این نشست به اعضای هیأت گفته شد که اگر حمایت کشورهای منطقه و همسایگان را میخواهند، باید دولتی پاسخگو و مورد اعتماد مردم این کشور شکل بگیرد.
کاظمی قمی گفت: با تشکیل گروه تماس میتوانیم گفتوگوهای کابل و همکاری اقتصادی و امنیتی در مرزها و داخل خاک افغانستان را عملیاتی کنیم.
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