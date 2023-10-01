کارمند کارچاق کن در علی آباد کتول دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: با هوشیاری کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان کارمند یکی از اداره‌های علی آباد کتول که با ادعای نفوذ در دادگستری از مردم پول می‌گرفت، شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: پس از رفت و آمدهای زیاد این متهم به دادگستری، کارمندان حفاظت و اطلاعات به وی مشکوک شده و این فرد را تحت نظر قرار دادند، پس از چند ماه، متوجه شدند این فرد با این ادعا که با یکی از قضات دادگستری ارتباط دارد، کارچاق کنی می‌کند.

آسیابی افزود: این فرد با ادعای تغییر رأی پرونده به نفع یکی از طرفین از طریق نفوذ، از افراد پول می‌گرفت.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: کارمندان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان این کارچاق کن را هنگام دریافت پول، بازداشت کردند.

وی گفت: بررسی‌ها و رصد چندماهه فعالیت‌های این فرد مشخص کرد، وی با هیچ فردی از دستگاه قضائی استان ارتباطی ندارد و با وعده‌های دروغ از مردم کلاهبرداری می‌کرد.

آسیابی افزود: شماره ۱۵۸۰ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در طول شبانه روز، گزارش‌های مردم درباره کارچاق کن‌ها و متخلفان در حوزه‌های قضائی و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان را ثبت و ضبط می‌کند.

با تلاش‌های حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۲۴ کارچاق کن در حوزه‌های قضائی استان شناسایی و دستگیر شدند.