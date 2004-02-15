مرحله سوم نصب سازه راس برج ميلاد ارديبهشت 83 انجام مي شود

مدير روابط عمومي شركت يادمان سازه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر گفت : در حال حاضر دومين بخش از پروژه راس سازه برج ميلاد به وزن 450 تن با استفاده از دستگاههاي بالابر پيشرفته تا ارتفاع بالاي 300 متر از سطح زمين و در محل نصب آن بالا برده شده است و فقط مرحله جوشكاري و پيچ ومهره آن باقي مانده است كه تا پايان امسال به انجام مي رسد .

محمد رضا مقيسه افزود : اسكلت فلزي مرحله سوم سازه راس برج ميلاد نيز آماده شده و در پاي برج قرار گرفته است و فقط قسمتي از وسايل مورد نياز آن بايد خريداري شود و بر اساس برنامه ريزي انجام شده پس از پايان نصب قسمت دوم بارگذاري راس اين برج ، عمليات بالابري و نصب بخش سوم آن در ارديبهشت ماه 83 انجام مي شود .

وي ادامه داد : همه مراحل ساخت و نصب راس پروژه برج ميلاد با مشاوره چند شركت كانادايي و بر اساس آخرين استانداردهاي جهان انجام مي شود و كاملا اصولي و استاندارد است .

وي اضافه كرد : از نظر مقاومت اين سازه در مقابل زلزله نيز محاسبات فني لازم انجام شده به طوري كه كارشناسان ومشاوران اين پروژه مقاومت برج ميلاد را در برابر زلزله هايي با شدت حدود 5/7 ريشتر تضمين كرده اند البته استفاده از مقياس ريشتر در امور ساخت وساز چندان مرسوم نيست و مقاوم سازي سازه ها بر اساس محاسبات ديگري كه مربوط به بزرگي زلزله و جهت انرژي آزاد شده آن است انجام مي شود .

وي گفت : پروژه برج ميلاد بر اساس برنامه و جدول زمانبندي شده ساخته مي شود و بر اين اساس سازه برج ميلاد تا قبل از نيمه دوم سال 84 به بهره برداري كامل مي رسد .

گفتني است برج ميلاد در شمال غرب تهران و در ميان چهار بزرگراه رسالت ، همت ، شيخ فضل الله نوري و شهيد چمران با ارتفاع 435 متر پس از برجهاي تورنتوي كانادا ، مسكو و شانگهاي چين چهارمين برج بلند جهان است و سازه راس آن با 12 طبقه شامل ، سالن ايمني ، رستوران گردان، ترياي ويژه ، سالن جلسات شخصيتها ، اتاق آسانسور ، تجهيزات مخابراتي و گنبد آسمان ، بزرگترين سازه راس برجهاي جهان است .

يادآوري مي شود ساخت برج ميلاد تاكنون 33 ميليارد تومان هزينه داشته و اجراي مراحل باقي مانده آن شامل آماده سازي سازه راس برج ، نازك كاري و نصب تجهيزات فني و مخابراتي آن 20 ميليارد ديگر هزينه دارد .