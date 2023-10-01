ورزش برپایه خانواده در جامعه ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدصادق پیشنمازی پیش ازظهر یکشنبه در جمع مدیران و کارکنان ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اهمیت ورزش گفت: ورزش در دین اسلام نیز مورد توجه است و به ورزش‌های تیراندازی، شنا، اسب سواری نیز توصیه شده است.

وی افزود: ورزش مازندران هم در بعد قهرمانان پروری و هم در پهلوانی مورد توجه است و برخورد شایسته ورزشکاران ما در میادین بزرگ ورزشی نیز به دلیل همین نگاه است.

آیت الله پیشنمازی در ادامه بیان داشت: پیشگیری یکی از موضوعات مهم ورزش است و استفاده عمومی ورزش نتایج بسیار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

این عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد; وظیفه داریم در حد توان شور و نشاط اجتماعی ایجاد کنیم و معتقدم ورزش باید به گفتمان رفتاری تبدیل شود.

وی تاکید کرد: ترویج ورزش بر پایه خانواده باشد و حس ورزش به حس جمعی تبدیل شود، چراکه ورزش در نقاط مختلف جهان پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز در می‌آورند.

آیت الله پیشنمازی گفت: جنگ شناختی فکر را تغییر می‌دهد و باید به سوالات ورزشکاران و جوانان توجه کرد و ضمن حفظ و حمایت از ورزشکاران به سوالات گاهاً به حق آنها پاسخ دهیم.

علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در ابتدای این نشست گفت: در دستگاه ورزش و جوانان هم همکاران ولایی داریم و هم ورزشکاران با اخلاق مانند امیرحسین زارع که اخلاق مدارانه و پهلوانانه با رقیب خود مدارا می‌کند.

وی افزود: ورزشکاران ما سرآمد هستند و یک چهارم مدال‌های المپیک را ورزشکاران مازندرانی کسب کرده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در ادامه گفت: باید ورزش را در الویت قرار دهیم چراکه هم در سلامت و هم در شور و نشاط جامعه تأثیرگذار است و درخواست ما این است که توسعه ورزش در سطح کلان پیگیری شود.