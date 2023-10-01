به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی ظهر یکشنبه در آیین اعطای زمین به زوج های جوان در هرمزگان که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اجرای اوامر و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی را گفتمان دولت سیزدهم دانست و افزود: مردم به عنوان اصل محوری در گفتمان رهبری نیازهایی دارند که وظیفه ما تامین آن‌ها است و دولت نیز نیازمند است که اجرای اوامر را با مثال‌های عینی و ملموس به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای مردم مسکن است، گفت: طرح نهضت ملی مسکن برای رفع نیاز مردم در بخش مسکن تعریف شد ضمن اینکه دولت بار سنگین، مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل را نیز به دوش کشید.

استاندار هرمزگان با اشاره به سهمیه ۶۶ هزار واحدی استان در نهضت ملی مسکن، بیان‌کرد: با تلاش‌های انجام شده ۱۲۲ درصد از زمین موردنیاز نهضت ملی مسکن در استان تامین، بیش از ۹۰ درصد پروانه‌های ساختمانی صادر و عملیات اجرایی مسکن نیز در شهرستان‌های مختلف آغاز شده است.

وی عنوان کرد: زمین تامین شده در دولت سیزدهم فقط بر اساس نیاز نهضت ملی مسکن نبوده بلکه تلاش کردیم با تامین زمین بیش از نیاز دولت، انحصار زمین را در استان بشکنیم.

دوستی با اشاره به اینکه در ابتدا بنا بود شهر جدید علوی، برای اجرای نهضت ملی مسکن بندرعباس در نظر گرفته شود، گفت: با توجه به عدم رغبت مردم جهت اسکان در این منطقه، زمین‌های جدیدی را در نظر گرفتیم چرا که مسکن باید محلی برای آرامش مردم باشد و از طرفی توجیهی نداشت که با وجود سواحل مردم را به سمت کوه‌ها ببریم.

یک ورزشگاه مدرن در شهر جدید ساحلی خلیج فارس احداث می شود

استاندار هرمزگان با اشاره به برنامه‌ریزی جهت احداث دو شهر ساحلی کوشک و خلیج‌فارس افزود: یک ورزشگاه جدید و نوین در شهر جدید خلیج‌فارس احداث خواهد شد که طراحی‌های اولیه در حال انجام است و تیم طراحی چند سفر به شهرهای بزرگ دنیا جهت بازدید از مجموعه‌های ورزشی مطرح داشته‌اند.

وی در پایان با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه جوانی جمعیت، گفت: جوانی جمعیت، با آینده‌ی کشور گره خورده است و از محل این قانون نیز تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به مردم استان واگذار شده است.

کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز در این آیین، با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان، اظهارداشت: سهمیه استان هرمزگان در این طرح بیش از ۶۶ هزار واحد در نظر گرفته شده که ۵۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۱۶ هزار واحد نیز در حوزه روستایی است.

وی با بیان اینکه، قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با مشکل زمین در استان روبرو بودیم، گفت: الحاقاتی که طی دو ساله‌ی فعالیت دولت سیزدهم در شهر بندرعباس انجام شد کار بی‌سابقه‌ای بود چنانچه در سنوات گذشته کل الحاقات ۳۶ هکتار بوده اما در دو ساله دولت سیزدهم بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار الحاق در استان انجام شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: امروز برای ۱۲۹۳ خانواده، زمین اهدا خواهد شد که از این بین ۸۴۱ خانواده در بندرعباس ،۱۳۹ خانواده در شهرستان حاجی آباد و ۳۱۳ خانواده در رودان هستند.