نظارت جدی بر اجرای قانون حجاب در ادارات کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی ظهر یکشنبه در جلسه «بررسی روند ارزیابی عفاف و حجاب در ادارات» که در سالن جلسات ستاد امر به معروف استان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حجاب و عفاف در ادارات، اظهار داشت: وضعیت حجاب و عفاف هم در سطح ادارات و هم در سطح جامعه استان کردستان نسبت به قبل بهتر شده است.
وی لایحه حجاب و عفاف برای تصویب، مراحل نهایی خود را طی میکند، خاطرنشان کرد: موضوع حجاب و عفاف به سه دسته تقسیم میشود، یکی اینکه، عدهای تمایل به بیحجابی ندارند و بعضاً اگر حجاب مناسبی هم نداشته باشند با یک تذکر ساده حجاب را رعایت میکنند.
حسینی دسته دوم را شل حجاب خطاب کرد و گفت: این گروه هم ذاتاً مقید به حجاب هستند اما گاهاً به این موضوع بیاهمیت میشوند و اینها هم با یک تذکر زبانی خود را اصلاح میکنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان دسته سوم را کسانی دانست که مروج بی حجابی بوده و از این طریق در عناد با قوانین جامعه هستند و از سر لجبازی اقدام به بیحجابی میکنند.
وی حجاب و عفاف را یک قانون دانست و گفت: باید به قانون احترام گذاشت و مطابق با آن عمل شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان همچنین با اشاره به اهمیت وجود حجاب و عفاف در سطح ادارات استان کردستان، عنوان کرد: از آبان ماه امسال وضعیت حجاب و عفاف ادارات به صورت ویژه بررسی میشود و علاوه بر تشویق کارمندان با حجاب با کارکنان بی حجاب نیز برابر قانون و مقررات رفتار خواهد شد.
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