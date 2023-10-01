علی اخلاقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال هم در همه مدارس استان اصفهان، مراسم جشن زنگ عاطفهها برگزار خواهد شد، اظهار داشت: فردا در مدارس تمام شهرستانها، زنگ عاطفهها نواخته خواهد شد و این مراسم به صورت نمادین در یکی از مدارس هر شهرستان با حضور مسؤولان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه زنگ عاطفهها در شهر اصفهان در مدرسه بانو همایونی واقع در خیابان اردیبهشت جنوبی نواخته خواهد شد، ادامه داد: کمکهای جمع آوری شده با همکاری مددکاران امداد و انجمن اولیا و مربیان به سرعت در اختیار خانوادههای همان مدارس یا مدارس همجوار دارای دانش آموز نیازمند قرار میگیرد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با تاکید براینکه این مرحله از طرح جشن عاطفهها با رویکرد ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین دانش آموزان اجرا میشود، افزود: امسال در مراسم جشن عاطفهها تاکنون ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده و امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم نیکوکار استان، ملزومات تحصیلی دانش آموزان نیازمند را در شروع سال تحصیلی جدید تأمین کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۵ هزار دانش آموز و دانشجوی نیازمند تحت حمایت این نهاد هستند، گفت: نیکوکاران علاوه بر مراجعه حضوری در مدارس، دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد استان میتوانند با شماره گیری #۰۳۱*۸۸۷۷* و یا واریز وجوهات به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ در این پویش به دانش آموزان نیازمند مساعدت کنند.
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