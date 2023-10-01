۱۴۰۰ بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی دیلم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی جوانبخت ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از کارشناسان بهداشت محیط شهرستان دیلم اظهار داشت: بازرسین بهداشت محیط دیلم در راستای اجرای قانون و برخورد با مراکز متخلف تعداد ۱۵۶ اخطاریه را صادر و همچنین ۱۴ مرکز تخلف عرضه مواد غذایی را به تعزیرات معرفی کرده که ۲ مورد از مجموع، پلمب شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم ضمن تبریک روز جهانی بهداشت محیط بیان کرد: همکاران ما در ششماهه اول سال جاری تعداد هزار و ۴۷۰ بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی دیلم را به ثبت رساندهاند.
وی اضافه کرد: شعار امسال روز جهانی بهداشت محیط، آمادگی برای حفاظت از سلامت در هر مکان و هر زمان است که تلاش شبانهروزی همکاران ما در دیلم به این شعار، جامه عمل میپوشاند.
فرماندار شهرستان دیلم عنوان کرد: وظایف محوله و تکلیف بازرسین بهداشت محیط در حوزه بهداشت و درمان، مصداق بارز شعار پیشگیری بهتر از درمان است.
محمد اسدی گفت: بهداشت محیط از آن دسته خطراتی که سلامت مردم را به مخاطره میاندازد ممانعت کرده و بهنوعی زیرساخت سلامت جامعه را فراهم میسازد.
اسدی با اشاره به اینکه بازرسین بهداشت محیط نقش بسزایی را در جلوگیری از شیوع بیماریها بر اثر مصرف آب آشامیدنی ناسالم و مواد غذایی آلوده ایفا میکنند افزود: عرصه کاری بهداشت محیط بسیار گسترده و مهم تلقی میشود چراکه بر زندگی مردم فوقالعاده تأثیرگذار است.
به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط با حضور فرماندار شهرستان از کارشناسان بهداشت محیط دیلم تجلیل به عمل آمد در انتها با اهدا لوح تقدیر و هدیه از زحمات پرسنل بهداشت محیط تجلیل شد.
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