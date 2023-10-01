به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، ایجاد نشاط اجتماعی در آستانه عید ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام و حضرت امام جعفر صادق (ع) را یکی از اهداف اصلی جشنواره انگور برشمرد و اظهار کرد: شور و نشاط اجتماعی تأثیر زیادی در جذب نگاه نوجوان و جوانان ایران زمین به برنامه‌های درون مرزی و دوری از برنامه‌های برون مرزی دارد.

وی جشنواره انگور را فرصتی برای ایجاد نشاط و شادابی توأم با انتقال فرهنگ‌های بین نسلی عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از اهداف برپایی این جشنواره، معرفی استعدادها و ظرفیت‌های گردشگری منطقه و نشان دادن تنوع‌های موجود در استان چهارمحال و بختیاری است که می‌تواند تأثیر به سزایی در گسترش دامنه تأثیرات گردشگری کشاورزی و اقتصاد آن در منطقه داشته باشد و همچنین رونق اقتصاد شهری و جذب گردشگری کشاورزی از دیگر اهداف برپایی جشنواره انگور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تجلیل از کشاورزان پیشرو در کشت انگور را از دیگر برنامه‌های جشنواره انگور دانست.

برزگر با اشاره به اینکه باید در اجرای جشنواره‌ها در چهارمحال و بختیاری نگاه به رونق اقتصاد شهری داشت، تصریح کرد: جشنواره‌های انگور و جشنواره‌های مشابه می‌توانند با ارتباط با بخش اقتصادی و اشتغال ارزش دوچندان پیدا کنند.

وی تأثیر جشنواره‌هایی چون انگور را مثبت عنوان کرد و ادامه داد: امید است در بحث اشتغال‌زایی، جشنواره‌های کشاورزی شغل پایدار ایجاد کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص انواع برنامه‌های فرهنگی جشنواره انگور، اظهار داشت: در اجرای برنامه‌ها به قشرهای مختلف جامعه توجه شده است تا رضایت آن‌ها جلب شود.

برزگر اضافه کرد: همچنین به منظور بهره‌برداری اقتصادی از محصول کشاورزی اصلی منطقه و به ویژه شهر گهرو راه‌اندازی کارگاه‌هایی برای فرآورده‌های انگور را در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: در نمایشگاه جانبی تولید نان محلی، تولید فرآورده‌های کشاورزی و انگور و صنایع دستی نیز دایر خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مراسم افتتاحیه جشنواره انگور صبح روز دوشنبه نهم مهرماه در شهر گهرو و پارک تاکستان از توابع شهرستان کیار آغاز خواهد شد.