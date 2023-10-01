وقوع ۴۴۸ فقره تصادف خسارتی در مشهد/ ‏یک‬ نفر جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عابدینی اظهار کرد: سوانح رانندگی در مشهد مقدس طی ۲۴ ساعت گذشته منجر به مصدوم شدن ۴۷ نفر و مرگ یک موتورسوار شد.

رئیس پلیس راهور مشهد افزود: در این بازه زمانی ۴۵ فقره تصادف جرحی، ۴۴۸ فقره تصادف خسارتی و یک فقره تصادف فوتی در خیابان‌ها و معابر این شهر رخ داد.

وی بیان کرد: در تصادف فوتی در بزرگراه چراغچی به سمت میدان امام حسین (ع) یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه دوچرخه برخورد کرد که در این حادثه راکب موتورسیکلت جان باخت و دوچرخه سوار به شدت مصدوم شد.

عابدینی افزود: در این مدت ۲۱ دستگاه خودروی حادثه ساز توقیف شد و مرتکبان ۱۲۴ فقره تخلف حادثه ساز از جمله تخلف سرعت بالا نیز جریمه شدند.

رئیس پلیس راهور مشهد گفت: همچنین مرتکبان ۳۱۰ مورد تخلف راهنمایی و رانندگی شامل نقص سیستم روشنایی خودرو و تردد ممنوع کامیون نیز جریمه شدند.