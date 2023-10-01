اجازه تفرقه افکنی به کسی نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصیب خزایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک علما، بزرگان و منتقدین تشیع و تسنن خراسان جنوبی با بیان اینکه اگرچه پیرامون وحدت صحبت زیادی شده اما معنای این مهم را به خوبی متوجه نشدیم، افزود: وحدت در حقیقت به معنای کنار هم بودن و تقریب است.

وی با بیان اینکه بر اساس آیات و روایت ها کسانی که به دنبال تفرقه هستند از مشرکین هستند، گفت: بنا به گفته امام (ره) اگر مسلمین به اسلام و وحدت کلمه روی آورند، عزت صدر اسلام را باز می یابند.

وی با بیان اینکه امروز شیعه و سنی مراوده و معاشرت می کنند و نیروهای انتظامی مقتدرانه دوش به دوش هم ایستاده‌اند، گفت: ۱۰ میلیارد برای روستای سه خانواری اهل تسنن هزینه و سرمایه گذاری شده که نیازمند اطلاع رسانی است.

امام جمعه درمیان با گلایه از اقدامات برخی دستگاه ها بیان کرد: ساختمان امام زاده ابراهیم الرضا در این منطقه بسته بوده و نیازمند توجه است.

وی با بیان اینکه برای پیروزی انقلاب، خون شیعه و سنی در کنار هم ریخته شده است، گفت: وهابیان و جاهلانی که نمی خواهند وحدت شیعه و سنی را ببینند، بدانند ما اجازه نمی دهیم تفرقه افکنی کنند.

حجت الاسلام خزایی با بیان اینکه وای بر حال کسی که در این امنیت زندگی می کند اما در لبیک به فرمان رهبری تردید می کند، گفت: ما خون خود را خواهیم داد اما اجازه نمی دهیم کسی وحدت ما را خدشه دار کند.