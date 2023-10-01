جزئیات مراسم افتتاحیه سی وپنجمین جشنواره کودک اعلام شد

میثم بکتاشیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با زمان و مکان برگزاری مراسم افتتاحیه سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار داشت: مراسم افتتاحیه‌این جشنواره روز جمعه، ۱۴ مهرماه ساعت ۷ شب در مرکز همایش‌های بین‌المللی اجلاس سران اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: تمامی آیتم‌ها و محتواهای بصری و صوتی در این مراسم بر مبنای شعار جشنواره امسال، «به سمت قله» طراحی شده است.

مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان تصریح کرد: مجری برنامه محمد سلوکی که همراه با مجری کودک شبکه پویا، احسان مهدی هنرنمایی می‌کنند. از گروه‌های مختلف کودک و نوجوان در سطح استان اصفهان و سطح کشور دعوت به عمل آمده است.

بکتاشیان بیان کرد: برای کودکان و نوجوانان حاضر در مراسم و کسانی که بصورت پخش زنده از شبکه استانی اصفهان یا شبکه‌های ملی این برنامه را تماشا می‌کنند، فضایی شاد و مفرح رقم می‌خورد.

وی با اشاره به اجرای گروه‌های موسیقی در مراسم عنوان کرد: خواننده نوجوان اصفهانی به نام آرتین ساجد در این مراسم یک قطعه با محوریت نسل جدید و عشق به وطن اجرا می‌کند. گروه نجم‌الثاقب نیز که در محضر مقام معظم رهبری اجرا داشته‌اند، در برنامه حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: علاوه‌بر اجرای موسیقی کارتون‌های نوستالژیک و جدید حوزه کودک و نوجوان توسط گروه‌های موسیقی، سرود جشنواره نیز برای اولین بار در این مراسم رونمایی شده و به‌صورت دسته‌جمعی توسط مخاطبین و حضار در سالن هم‌نوایی می‌شود. همچنین این سرود در طول برگزاری جشنواره، در سینماها خوانده می‌شود.

مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: در مراسم افتتاحیه از فرزندان مدافعان حرم و مدافعان غیرت تقدیر شده و به جمع داوران کودک و نوجوان می‌پیوندند.