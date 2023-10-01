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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

ثبت آلودگی هوا در ۵ شهر خوزستان

ثبت آلودگی هوا در ۵ شهر خوزستان

اهواز- شاخص کیفی هوای پنج شهر خوزستان بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در وضعیت «ناسالم» قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (نهم مهرماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۴۲، اهواز ۱۴۱، دزفول ۱۳۴، شوش ۱۳۰ و رامهرمز ۱۰۷ AQI گزارش شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

براساس این وضعیت افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

کد مطلب 5900085

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