۲۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۲۷

رييس مركز بازرسي فني عمراني قوه قضاييه در گفتگو با " مهر ":

سازمان مديريت در پرداخت بودجه عمراني قوه قضاييه تعلل مي كند

رييس مركز بازرسي فني عمراني قوه قضاييه گفت : با توجه به اينكه قوه قضاييه در ساخت و ساز دادگستري ها و دادسراها با كسري بودجه مواجه است سازمان مديريت در اختصاص و پرداخت كسري بودجه لازم تعلل مي كند .

حسن بلانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه قوه قضاييه در بخش فني و عمراني با 400 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است ،  گفت : با توجه به كمبود اعتبارات در اين خصوص  قوه قضاييه در هر زمان حساس  با عدم پرداخت بودجه از سوي  سازمان مديريت و برنامه ريزي مواجه شده است .

وي  گفت : با وجود حساسيت بالاي دادگستري و دادسراها در كشور اما  بودجه عمراني در خصوص ساخت و ساز اين اماكن  در اكثر مواقع به موقع به قوه قضاييه پرداخت نمي شود و همين امر عاملي مي شود تا دستگاه قضايي  در انجام وظايف خود با مشكل مواجه شود .

بلانيان گفت : در سال جاري 23 ميليارد تومان بودجه عمراني براي قوه قضاييه در نظر گرفته  است كه اين ميزان با توجه به كسري بودجه 400 ميليارد توماني بسيار محسوس است .

رييس مركز بازرسي فني عمراني قوه قضاييه  با اشاربه كمبود فضا براي ساخت  دادگستري در اكثر نقاط كشور گفت :  با توجه به كمبود فضا در ساخت دادگستري و دادسرا در كشور،  دولت و به خصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد نسبت به پرداخت اعتبارات توجه بيشتري داشته باشد و اعتبارات لازم  در اين خصوص را در مدت زماني كوتاه پرداخت كند .

