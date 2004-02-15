سازمان مديريت در پرداخت بودجه عمراني قوه قضاييه تعلل مي كند

حسن بلانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه قوه قضاييه در بخش فني و عمراني با 400 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است ، گفت : با توجه به كمبود اعتبارات در اين خصوص قوه قضاييه در هر زمان حساس با عدم پرداخت بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي مواجه شده است .

وي گفت : با وجود حساسيت بالاي دادگستري و دادسراها در كشور اما بودجه عمراني در خصوص ساخت و ساز اين اماكن در اكثر مواقع به موقع به قوه قضاييه پرداخت نمي شود و همين امر عاملي مي شود تا دستگاه قضايي در انجام وظايف خود با مشكل مواجه شود .

بلانيان گفت : در سال جاري 23 ميليارد تومان بودجه عمراني براي قوه قضاييه در نظر گرفته است كه اين ميزان با توجه به كسري بودجه 400 ميليارد توماني بسيار محسوس است .

رييس مركز بازرسي فني عمراني قوه قضاييه با اشاربه كمبود فضا براي ساخت دادگستري در اكثر نقاط كشور گفت : با توجه به كمبود فضا در ساخت دادگستري و دادسرا در كشور، دولت و به خصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد نسبت به پرداخت اعتبارات توجه بيشتري داشته باشد و اعتبارات لازم در اين خصوص را در مدت زماني كوتاه پرداخت كند .