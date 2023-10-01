امید بیرقدار در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالهای گذشته تجربه حضور مهمانان در جایزه مصطفی (ص) را در ایران داشتهایم، اظهار کرد: ارتباط رو در رو و فیزیکی دانشمندان جهان اسلام میتواند فرآیند مفیدی برای شکلگیری پروژههای بزرگ باشد.
وی افزود: دیدن امکانات دانشگاه صنعتی اصفهان از نزدیک برای دانشمندان مسلمان سایر کشورها میتواند کمک به لمس واقعیتها کند چراکه مشاهده امکانات دانشگاه صنعتی که بزرگترین کمپ دانشگاهی کشور است، تفاوت زیادی با کلیپها و گزارشات آن دارد.
رایزن دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: دانشکدههای دانشگاه صنعتی امکانات متنوع، بروزی و دانشمندانی که در تراز بینالمللی قرار دارند را در خود جای داده است اما از آنجایی که زمینه اطلاعرسانی این ظرفیت وجود ندارد، شکلگیری ارتباط میتواند دستاورد خوبی را برای این دانشگاه و استان اصفهان داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی یکی از مراکز کلیدی عصر حاضر در استان اصفهان است، گفت: فعالیت علمی در حوزه بینالملل یکی از اهداف این دانشگاه است چراکه این کار به شکلگیری ارتباطات و رشد همگانی کمک خواهد کرد.
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