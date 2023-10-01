علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند چگونگی بارشها با شروع فصل سرما، اظهار کرد: با توجه به مدلهای پیش بینی بارشها در بلند مدت خروجیهای حاصل شده نشان میدهد که امسال در دوماه پایانی فصل پاییز بارشهایی بیشتر از نرمال داشته باشیم.
وی افزود: همچنین بارشها در فصل زمستان میز به طور نرمال پیشبینی شده که در مجموع بررسیها بارش هر ۲ فصل سرما بیشتر از حد نرمال در سال جاری خواهند بود.
معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه احتمال شروع بارشها از دهه سوم مهر ماه پیش بینی شده، تصریح کرد: با وجود اینکه پیشبینیهای بلند مدت درصد صحت کمتری نسبت به پیش بینیهای کوتاه مدت دارند و امکان تغییر مدلهای بارشی وجود دارد اما پیش بینی نخستین بارشهای امسال برای اواخر دهه دوم مهر ماه یا شروع دهه سوم این ماه صورت گرفته است.
زورآوند ادامه داد: صحت پیش بینیهای بلند مدت بین ۵۵ تا ۷۵ درصد میدانیم اما مدلهای کوتاه مدتی که از طریق مدلهای ریاضی برای پیش بینیها ظرف یک هفته آتی صورت میگیرد تا ۹۵ درصد صحت خواهند داشت.
وی به روند دمای نیز اشاره و عنوان کرد: به لحاظ دمای هوا نیز امسال حدود نیم تا یک درجه خنکتر از سال گذشته خواهد بود اما این امر نسبت به بلند مدت متفاوت بوده و ذر بلند مدت حدود یک درجه هوا گرمتر شده است.
معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: روند تغییر دمای هوا از روز شنبه تا روز دوشنبه روند کاهشی داشته و از روز سه شنبه مجدداً روند افزایشی خواهد داشت.
زورآوند در پایان به با بیان توصیههایی به شهروندان و کشاورزان در شروع بارشها، اضافه کرد: با توجه به کاهش بارشهای در چند سال اخیر و کمبود بارشها نسبت به بلند مدت مدیریت منابع آب را باید مورد توجه داشت و در مصرف آبهای زیر زمینی برای مصارف کشاورزی رعایت کنند و تا حد امکان از آب باران برای آبیاری زمینهای کشاورزی خود استفاده کنند.
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