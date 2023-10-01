وزارت کشور هسته سخت نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور وزارت کشور را هسته سخت نظام دانست و گفت: کارکنان این وزارتخانه مادر و میدان دار، باید افرادی انقلابی، کارآمد و متخصص باشند.

وی در نشست معاونین این وزارتخانه یادآور شد که محیط وزارت کشور باید محیط فکر و اندیشه ورزی باشد و متناسب با شرایط کشور برنامه و اهداف خود را به نحو مطلوب اجرایی کند.

وحیدی یکی از دلایل موفقیت و برتری برخی از نهادهای انقلابی را نیروی انسانی متعهد و متخصص دانست و اظهار داشت: سرمایه انسانی، عامل اصلی و محور توسعه است و هر تحولی ناشی از کارآمدی این بخش است.

وزیر کشور، آموزش را یکی از فاکتورهای مهم برای ارتقای دانش و تخصص کارکنان دانست و تصریح کرد: هر چه آموزش‌ها، متناسب با مأموریت‌ها و اهداف سازمانی باشد، اثرگذارتر خواهد بود البته در کنار آموزش، پرورش هم بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد که تزکیه و تهذیب کارکنان هم در کنار آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وحیدی بیان کرد: مسئله جانشین پروری در معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت کشور باید در دستور کار مدیران قرار گیرد و این ایده می‌تواند به تقویت جایگاه مدیریتی وزارتخانه کمک مؤثری داشته باشد.



