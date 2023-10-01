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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

رئیس ستاد انتخابات کرمانشاه خبر داد؛

دریافت کد رهگیری ۱۰۵۴ نامزد انتخابات در کرمانشاه در مرحله نهایی

دریافت کد رهگیری ۱۰۵۴ نامزد انتخابات در کرمانشاه در مرحله نهایی

کرمانشاه- رئیس ستاد انتخابات کرمانشاه از دریافت کد رهگیری ۱۰۵۴ نامزد انتخابات در کرمانشاه در مرحله نهایی خبر داد.

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر رعایت اصل بی طرفی در انتخابات پیش رو تاکید و اظهار کرد: برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت حداکثری و بی‌طرفی کامل تکلیف اصلی اعضای ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی و فرمانداران در استان کرمانشاه است.

وی افزود: اعضای ستاد انتخابات و فرمانداران به عنوان مجریان اصلی در برگزاری انتخابات در بی طرفی کامل بوده و همگی باید بدانند این امر امانت سنگین مردم را به دوش می‌کشیم چه برای نامزدهای انتخاباتی چه رأی دهندگان و حتی ما نسبت به آرا باطله هم موظف خواهیم بود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساساً منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در امر انتخابات باید به چهار اصل مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات توجه بسیار داشت و در این راستا برای ایجاد یک فضای سالم رقابتی تلاش کرد.

شعبانی در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه در آخرین مرحله تأیید نامزدها تعداد یک هزار و ۶۵ نفر به ثبت رسید اما در مرحله دریافت کد رهگیری برای ثبت‌نام نهایی خود تاکنون یک هزار و ۵۴ نفر موفق به دریافت این کد شده‌اند.

کد مطلب 5900108

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