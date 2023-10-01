دریافت کد رهگیری ۱۰۵۴ نامزد انتخابات در کرمانشاه در مرحله نهایی

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر رعایت اصل بی طرفی در انتخابات پیش رو تاکید و اظهار کرد: برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت حداکثری و بی‌طرفی کامل تکلیف اصلی اعضای ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی و فرمانداران در استان کرمانشاه است.

وی افزود: اعضای ستاد انتخابات و فرمانداران به عنوان مجریان اصلی در برگزاری انتخابات در بی طرفی کامل بوده و همگی باید بدانند این امر امانت سنگین مردم را به دوش می‌کشیم چه برای نامزدهای انتخاباتی چه رأی دهندگان و حتی ما نسبت به آرا باطله هم موظف خواهیم بود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساساً منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در امر انتخابات باید به چهار اصل مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات توجه بسیار داشت و در این راستا برای ایجاد یک فضای سالم رقابتی تلاش کرد.

شعبانی در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه در آخرین مرحله تأیید نامزدها تعداد یک هزار و ۶۵ نفر به ثبت رسید اما در مرحله دریافت کد رهگیری برای ثبت‌نام نهایی خود تاکنون یک هزار و ۵۴ نفر موفق به دریافت این کد شده‌اند.