مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آبان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامهای از ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.
بر این اساس، مهلت مذکور شامل برخورداری از معافیتهای مالیاتی نخواهد شد.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت ایفای تعهدات صادراتی سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامهای از ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.
بر این اساس، مهلت مذکور شامل برخورداری از معافیتهای مالیاتی نخواهد شد.
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