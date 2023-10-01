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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آبان تمدید شد

مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آبان تمدید شد

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت ایفای تعهدات صادراتی سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامه‌ای از ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.

بر این اساس، مهلت مذکور شامل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی نخواهد شد.

مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آبان تمدید شد

کد مطلب 5900110
زهره آقاجانی

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