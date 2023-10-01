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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

اجرای طرح کاداستر در خراسان شمالی مطابق با هدف‌گذاری‌ها نیست

اجرای طرح کاداستر در خراسان شمالی مطابق با هدف‌گذاری‌ها نیست

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: روند صدور اسناد کاداستری طی پنج ماهه اول سال جاری مطابق با هدف گذاری صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا براتی زاده ظهر یک شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که در دادگستری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در طول چند سال گذشته کند بوده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: متأسفانه روند صدور اسناد کاداستری طی پنج ماهه اول سال جاری مطابق با هدف گذاری، صورت نگرفته و طبعاً تحقق این هدف، عزم و اراده جدی مسئولان ذی ربط را در این خصوص طلب می‌کند.

وی اجرای این طرح را ضروری دانست و افزود: مسئولان از تمامی ظرفیت‌ها برای اجرای طرح کاداستری استفاده کنند.

براتی زاده گفت: جلب مشارکت سازنده برای اجرای طرح باید صورت گیرد تا شاهد تسریع و تسهیل این فرآیند باشیم.

کد مطلب 5900129

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