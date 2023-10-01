به گزارش خبرنگار مهر، رضا براتی زاده ظهر یک شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که در دادگستری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در طول چند سال گذشته کند بوده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: متأسفانه روند صدور اسناد کاداستری طی پنج ماهه اول سال جاری مطابق با هدف گذاری، صورت نگرفته و طبعاً تحقق این هدف، عزم و اراده جدی مسئولان ذی ربط را در این خصوص طلب می‌کند.

وی اجرای این طرح را ضروری دانست و افزود: مسئولان از تمامی ظرفیت‌ها برای اجرای طرح کاداستری استفاده کنند.

براتی زاده گفت: جلب مشارکت سازنده برای اجرای طرح باید صورت گیرد تا شاهد تسریع و تسهیل این فرآیند باشیم.