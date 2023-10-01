نظام سلطه عوامل ماندگاری و موفقیت نظام اسلامی را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، اظهار داشت: چندی پیش صدام ایستاد و قرارداد عراق با ایران را پاره کرد خبرنگار از وی پرسید این قرارداد دو طرفه است؛ یک طرف آن ایران و یک طرف آن عراق است وقتی یک جانبه آن را پاره کردید چه جوابی برای ایران دارید؟

وی ادامه داد: صدام قلدرانه ایستاد و دوربین را کنار زد و گفت یک هفته دیگر در تهران جواب شما را خواهم داد. در روزهای آغازین جنگ بار دیگر تلویزیون عراق با صدام مصاحبه‌ای کرد و اعلام کرد که در تهران با شما صحبت می‌کنم. این هدف دشمن ما بود. از سوی دیگر شاهد هجوم همه‌جانبه به مرزهای کشور در استان‌های مرزی بودیم؛ زمانی که بدن‌های مردم زیر تانک‌های دشمن له می‌شد و نیروهای بعثی هلهله و پایکوبی می‌کردند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظام سلطه نیز با همه توان دشمن ما را به قدرتی تبدیل کرد که خودشان از آن ترسیدند. زمانی که صدام به کویت حمله کرد، استکبار جهانی متحد شده و برای شکست صدام وارد خلیج فارس شدند اما سوال این است که چه چیزی باعث شد که دشمن به اهداف خود نرسد؟

وی افزود: آنها هر روز وعده می‌دادند که جمهوری اسلامی یک هفته یا یک ماه دیگر ساقط می‌شود، اما امروز اقرار می‌کنند که اگر صلح، ثبات و امنیت در خاورمیانه و خلیج فارس قرار است حاکم شود، قطعاً جمهوری اسلامی ایران باید یک طرف معادله قدرت باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز برای ایران‌هراسی مرتب در بوق و کرنا می‌کنند که عراق، افغانستان، پاکستان و لبنان زیر نفوذ جمهوری اسلامی ایران هستند و از یک طرف هم می‌خواهند بگویند که جمهوری اسلامی ناتوان است که این موارد با هم در تضاد است. سوال این است که مگر دشمن از حیث نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات مالی، اطلاعاتی، تبلیغاتی و عملیاتی دشمن از ما قوی‌تر نبود، پس چه چیزی باعث شده که دشمنان ما به اهداف خود نرسند؟

ذوالنوری با اشاره به اینکه عوامل معنوی، روحی و دینی رمز موفقیت ما در برابر دشمنان است، بیان کرد: امروز نیز در جنگ ترکیبی که نظام سلطه برای از بین بردن سرمایه اجتماعی ما به کار گرفته، پایه‌های اعتقادی را هدف قرار داده است و به جنگ با عوامل ماندگاری و موفقیت نظام اسلامی برخاسته است که رسالت ما امروز سنگین‌تر است.