به گزارش خبرنگار مهر، امید مهتاب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته وحدت و آغاز ماه مولود اظهار کرد: والیبال استان کردستان در این چند سال شاهد رشد و توسعه مناسبی بوده است و توانسته است در سطح کشور بیشتر شناخته شود.

وی عنوان کرد: هیأت والیبال استان کردستان تا کنون با برنامه ریزی‌های دقیق توانسته است فراتر از تقویم فدراسیون جلو برود و این مهم نشان از آن دارد که این هیأت خواستار توسعه این رشته است.

رئیس هیأت والیبال استان کردستان بیان کرد: هیأت والیبال استان با برگزاری دوره بین‌المللی مربیگری والیبال و حضور ملی پوشان سابق تیم ملی در این کلاس توانست برگ جدیی از والیبال را در این دیار ورق بزند.

مهتاب با اشاره به اینکه تجلیل از خادمین ورزش یک اصل مهم در ورزش است گفت: تمام برنامه‌های که هیأت والیبال استان برگزار می‌شود با مشورت بزرگان این رشته انجام می‌شود که این نقطه عطفی در والیبال استان است.

رئیس هیأت والیبال استان کردستان گفت: پیشکسوتان والیبال نقش مؤثری در رشد والیبال داشته و دارند و با توجه به اهمیت این قضیه هیأت والیبال کردستان رسالت خود را به جا آورده و با برنامه‌ریزی‌های که شده است مقرر شده است مراسم تجلیل از سپید مویان والیبال کردستان را در این ماه مبارک برگزار کند.

وی در پایان یادآور شد: این مراسم ۱۰ مهر ماه با حضور پیشکسوتان والیبال برگزار و از ۱۵ نفر از این عزیزان اعم از خانم و آقا تجلیل به عمل خواهد آمد.

گفتنی است: هیأت والیبال استان در نظر دارد هر فصل از تعدادی از جامعه والیبال همچون داوران و مربیان فعال تجلیل بکند.