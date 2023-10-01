رفع تصرف ۱۱۸ هکتار از اراضی دولتی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری اظهار کرد: با انجام فعالیت‌های شبانه روزی توسط گشت حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی نهادهای قضائی، طی شش ماه اول امسال، ۳۱ مورد اقدام برای مبارزه با زمین خواری در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره کل انجام شد که نتیجه آن رفع تصرف بی سابقه حدود ۱۱۸ هکتار بود.

وی اقدامات مؤثر و ارزشمند معاونت حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان را در کنار هوشیاری و تلاش یگان حفاظت اراضی را عامل موفقیت و اهرمی پیش برنده در مسیر مبارزه با زمین خواری عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: یگان حفاظت از اراضی این اداره کل با حمایت دستگاه قضائی هیچ مماشاتی با زمین خواران ندارد و تصرف اراضی دولتی به هر بهانه‌ای، نتیجه‌ای غیر از تعقیب قضائی و محکومیت کیفری و قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان به همراه ندارد.

اکبری با بیان اینکه در راستای حفاظت از اراضی دولتی اقدامات پیشگیرانه در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزش مورد توجه است، گفت: این اداره‌کل با آموزش یگان حفاظت اراضی تمام سعی و اهتمام خود را در راستای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی در مرحله اولیه به کار بسته تا اجازه داده نشود ساخت و ساز و مستحدثات صورت گیرد چرا که این امر از طرفی موجب تجری متصرفین و مهم‌تر از آن تضییع اموال عمومی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی دولتی ممنوع بوده و تصرف این اراضی به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: سامانه ۱۶۵۶ به صورت شبانه روزی به منظور دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در ارتباط با تصرف اراضی دولتی فعال بوده و مردم عزیز استان می‌توانند موارد تصرف و تعرض به اراضی دولتی را از طریق تماس با این شماره به یگان حفاظت اراضی گزارش دهند.